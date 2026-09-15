Uluslararası transferde SWIFT devrimi: 24 saat kesintisiz ödeme başlıyor

Dünya genelinde 11 binden fazla üye bankaya sahip olan küresel finansal mesajlaşma ağı SWIFT, uluslararası ödeme altyapısını modernize edecek büyük bir adım attı. Geliştirilen blockchain tabanlı dijital defter platformu sayesinde, banka şubelerinin kapalı olduğu hafta sonları ve resmi tatiller dahil olmak üzere günün 24 saati gerçek zamanlı sınır ötesi transfer yapılabilecek.

Dev bankalar pilot projede bir araya geldi

Tokenleştirilmiş mevduatların transferi için tasarlanan yeni sistemin pilot çalışmalarına 17 küresel finans devi katılıyor. Citigroup, Wells Fargo, MUFG Bank, UBS ve BNP Paribas gibi kuruluşların yer aldığı testlerde, bağlantısız bankalar arasında bile anlık ödemelerin gerçekleştirilmesi sağlanıyor. Ağustosta HSBC ve Standard Chartered canlı işlemleri başlatırken; Citi de First Abu Dhabi Bank, OCBC ve DBS Group Holdings ile bu ay ilk işlemleri tamamladı.

Maliyetler düşecek, uluslararası ticaret hız kazanacak

Mevcut sistemde birden fazla aracı bankadan geçen uluslararası transferler günler sürebiliyor ve gönderilen tutarın yüzde 10’una varan yüksek kesintilere yol açabiliyor. SWIFT’in yeni platformu ise bu maliyetleri önemli ölçüde azaltırken, işletmelerin finansman yükünü hafifletecek. Bankalar kapalıyken bile işlem yapılabilmesi, küresel ticaret ve kişisel para transferi hareketliliğine yeni bir ivme kazandıracak.