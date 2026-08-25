Umman açıklarında petrol tankerine saldırı

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ABD ve İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı’nda güvenlik endişelerine yol açmaya devam ediyor.

UKMTO’dan yapılan açıklamada, bir petrol tankerinin Umman'ın Eş-Şişa bölgesinin yaklaşık 16,6 kilometre kuzeydoğusunda şüpheli bir saldırıya uğradığı bildirildi.

Gemiye isabet eden yabancı cismin makine dairesinde ağır hasara yol açtığı ve tankerin hareket kabiliyetini yitirdiği aktarılan açıklamada, "Mürettebatın güvende olduğu bildirilmiştir. Olası çevresel etkiler konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmamaktadır" denildi.

Bölgedeki gemilere dikkatli bir şekilde ilerleme ve şüpheli durumları UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.