Umman açıklarında tanker faciası: Petrol sızıntısı yüzlerce kilometrekareye yayıldı

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Petrol sızıntısı karaya ulaştı: Umman'dan balıkçılık uyarısı

CNN News Newsource'un çevre örgütü Greenpeace'e dayandırdığı habere göre, uydu analizleri petrol sızıntısının deniz yüzeyinde parçalı alanlar halinde yayıldığını ortaya koydu.

Umman makamları, sızıntının tankerin yaklaşık 200 kilometre uzağındaki ana karaya kadar ulaştığını doğruladı. Hükümet, vatandaşlara etkilenen bölgelerde avlanmamaları ve şüpheli koku ya da petrol kalıntılarını yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.

Petrol sızıntısında alarm büyüyor: Deniz ürünleri için kirlilik testi yapılacak

Umman'da yaşanan petrol sızıntısının ardından pazarlarda satışa sunulan deniz ürünlerinde kirlilik testleri yapılacağı açıklandı. İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey'e göre, bölgede 100 tondan fazla ekipmanın kullanıldığı uluslararası bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak muson sezonu, müdahale çalışmalarını zorlaştırıyor.

Rusya'nın yaptırımları aşmak amacıyla kullandığı öne sürülen gölge filoya ait Caroline Bezengi isimli tankerin, saldırıya uğradığı sırada yaklaşık 800 bin varil petrol taşıdığı belirtildi.

Karadeniz'deki Novorossiysk Limanı'ndan ayrılan tanker, 6 Haziran'da açık denizde yaşanan olayın ardından 21 Haziran'da Al-Qibliyyah Adası yakınlarında karaya oturdu.

Sızıntının ilk kez temmuz ayının başında tespit edildiği, ağustos ayının başına gelindiğinde ise Al Hallaniyat Takımadaları çevresinde hızla yayıldığı belirtildi.

Umman'daki petrol sızıntısı endişeyi büyütüyor: "Gölge filo" tehlikesi gündemde

Greenpeace uzmanları, petrol sızıntısının yaşandığı bölgenin mercan resifleri, deniz kaplumbağaları ve nadir görülen Umman Denizi kambur balinaları açısından kritik bir yaşam alanı olduğunu belirtiyor.

Çevre örgütleri, yaptırımlı petrol taşıyan ve hukuki denetimden büyük ölçüde yoksun olduğu belirtilen “gölge filo”ya ait gemilerin oluşturduğu risklere de dikkat çekiyor.

Sigorta ve mülkiyet bilgileri belirsiz olan bu gemilerin karıştığı kazalarda sorumlu muhatap bulmanın güçleştiği, bu nedenle temizlik çalışmalarının maliyetinin büyük ölçüde yerel yönetimlerin üzerine kaldığı vurgulanıyor.