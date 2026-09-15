Umman denizinde petrol tankerine saldırı: 23 kişilik mürettebat tahliye edildi
Umman açıklarında seyir halinde olan bir petrol tankeri saldırıların hedefi oldu. Olayın ardından hızla başlatılan kurtarma operasyonu kapsamında, tanker içerisinde bulunan 23 kişilik mürettebatın tamamı güvenli şekilde tahliye edildi.
Orta Doğu deniz rotalarında güvenlik endişeleri devam ederken, Umman açıklarında seyreden bir petrol tankeri hedef alındı. Seyir halindeyken saldırıya uğrayan gemide hasar meydana gelirken, bölgedeki güvenlik birimleri ve kurtarma ekipleri acil kodla harekete geçti.
23 kişilik mürettebata acil tahliye operasyonu
Saldırının hemen ardından gemide bulunan personelin emniyetini sağlamak amacıyla geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Operasyon neticesinde, petrol tankerinde görev yapan 23 kişilik mürettebatın tamamı herhangi bir can kaybı yaşanmadan başarılı bir şekilde tahliye edilerek güvenli alanlara ulaştırıldı.
Bölgedeki deniz güvenliği alarmda
Stratejik petrol geçiş güzergahında meydana gelen saldırı sonrasında bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Olayın ardından ilgili makamlar tarafından inceleme başlatılırken, saldırının meydana geliş şekli ve faillerine ilişkin araştırmalar devam ediyor.