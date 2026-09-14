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Umman duyurdu: Hürmüz Boğazı toplantısı ertelendi

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Hürmüz Boğazı konusunda düzenlenmesi planlanan bölgesel toplantının tarihinin değiştirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Umman duyurdu: Hürmüz Boğazı toplantısı ertelendi
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Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Umman'ın Salale kentinde yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini aktardı.

Kararın, uzlaşmayı sağlamak için alındığını belirten Busaidi, "Bölgede istikrarı ve sürdürülebilir iş birliğini destekleyen diyaloğu güçlendirmeye bağlılığımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.