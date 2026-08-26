Umman ve İran’dan ‘Hürmüz Boğazı' açıklaması

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasındaki görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, görüşmede her iki ülkenin de egemenlik haklarını koruyarak Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin yeniden başlatılmasına verdiği önem üzerinde durulduğu bildirildi. Açıklamada, Busaidi ile Arakçi'nin, Hürmüz Boğazı'nda pratik ve uygulanabilir bir temel sağlayabilecek aşamalı bir çerçeveyi ele aldıkları belirtildi.

Çerçevenin, Hürmüz Boğazı boyunca ortak bir geçici seyir koridorunun kurulmasını ve Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlemeye yönelik ortak bir projenin uygulanmasına yönelik bir anlaşmayı içerdiği vurgulanan açıklamada, “İki taraf arasındaki teknik müzakereler, kalıcı bir seyir koridoru ve Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetiminin yanı sıra bilgi paylaşımı, trafik yönetimi ile ilgili seyir ve güvenlik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik bir mekanizma üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uygulanabilir uluslararası hukukun desteklenmesi ve kıyı devletlerinin egemenlik haklarına saygı duyulmasının gerekliliğinin de altı çizildi.