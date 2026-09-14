Umman’dan LNG sevkiyatları için Hürmüz Boğazı’na alternatif rota çağrısı

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Umman Enerji ve Maden Bakanı Salim Al-Aufi, Basra Körfezi’nde süregelen çatışmaların LNG taşımacılığında aksamalara yol açması üzerine, doğalgaz sevkiyatlarının Hürmüz Boğazı’na bağlı kalmadan sürdürülebilmesi için alternatif rotaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Al-Aufi, pazartesi günü Bangkok’ta düzenlenen Gastech konferansında yaptığı konuşmada, “Alternatif ihracat seçeneklerini belirleyelim. Kuzeyden, Umman üzerinden veya Yemen üzerinden olabilir. Seçeneklerinizi çeşitlendirin” dedi.

LNG ihracatında yeni dönem

Açıklamalar, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’nin (Adnoc) Hürmüz Boğazı’nın dışında yeni bir LNG ihracat tesisi kurmayı değerlendirdiği bir dönemde geldi. Hürmüz Boğazı, normal koşullarda küresel LNG arzının yaklaşık beşte birinin taşındığı kritik bir geçiş noktası konumunda.

Umman’ın ise ülkenin doğusunda, Hürmüz Boğazı’na bağlı olmayan halihazırda bir LNG ihracat tesisi bulunuyor.

Bölgedeki savaş, Körfez ülkelerinin ihracatlarının büyük bölümünde tek bir deniz yoluna olan bağımlılığını ortaya çıkardı. Bu durum, ülkeleri ihracat akışını ve ekonomilerini sürdürebilmek için alternatif çözümler geliştirmeye zorluyor.