  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Umman'ın petrol terminalinde patlama: Yükleme işlemi durduruldu
Takip Et

Umman'ın petrol terminalinde patlama: Yükleme işlemi durduruldu

Umman'ın Mina el Fahal terminalinde meydana gelen patlamanın ardından petrol yükleme işlemi askıya alındı. Patlamanın insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklandığı iddia edildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Umman'ın petrol terminalinde patlama: Yükleme işlemi durduruldu
Takip Et

Umman'ın ana ham petrol ihracat terminali Mina Al Fahal'da patlama meydana geldi. Patlamanın ardından petrol yükleme işlemi durduruldu.

Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, patlamanın SBM 1 ve 2 rıhtımları arasında insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

Patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapıldı.

İddia | Özgür Özel'in yeni partisinin ismi belli olduİddia | Özgür Özel'in yeni partisinin ismi belli olduGündem
TOKİ 20 bin konutu satışa çıkarıyor: Başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir? İşte ödeme planıTOKİ 20 bin konutu satışa çıkarıyor: Başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir? İşte ödeme planıEkonomi
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldıİbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldıGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 5 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 5 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 