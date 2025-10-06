  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. UNESCO Genel Direktörlüğüne Mısırlı Halid el-Anani seçildi
Takip Et

UNESCO Genel Direktörlüğüne Mısırlı Halid el-Anani seçildi

Mısırlı Halid el-Anani, Fransız Audrey Azoulay'in yerine Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü olarak seçildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UNESCO Genel Direktörlüğüne Mısırlı Halid el-Anani seçildi
Takip Et

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, yapılan oylama sonucu Anani, UNESCO’nun yeni direktörü oldu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, seçimin ardından yaptığı konuşmada Anani’yi tebrik ederek, Anani’nin 1945’te örgütün kurulmasından bu yana bu görevi üstlenen ilk Mısırlı ve Arap olduğunu belirtti.

Dünya
Mahkeme Trump'ın Portland’a Ulusal Muhafız konuşlandırmasını engelledi
Mahkeme Trump'ın Portland’a Ulusal Muhafız konuşlandırmasını engelledi
Trump’tan kamyon ithalatına yüzde 25 vergi
Trump’tan kamyon ithalatına yüzde 25 vergi
Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Trump ile Lula ekonomi ve ticareti görüştü
Trump ile Lula ekonomi ve ticareti görüştü
İran ülkenin güneyinde 10 trilyon fitküp gaz rezervi keşfettiğini duyurdu
İran ülkenin güneyinde 10 trilyon fitküp gaz rezervi keşfettiğini duyurdu
Suriye'de Halk Meclisi seçim sonuçları belli oldu
Suriye'de Halk Meclisi seçim sonuçları belli oldu