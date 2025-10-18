  1. Ekonomim
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki bir köyde 9 yaşındaki bir çocuğun İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

UNICEF: Batı Şeria'da 9 yaşındaki bir çocuk İsrail güçleri tarafından öldürüldü
UNICEF'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

"Şiddet sona ermeli ve tüm çocuklar korunmalıdır"

Açıklamada, El Halil kenti yakınlarındaki bir köyde 9 yaşındaki bir çocuğun İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü belirtilirken, olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.

UNICEF'in açıklamasında, bu yıl Batı Şeria'da çatışma kaynaklı şiddet olaylarında 42 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Şiddet sona ermeli ve tüm çocuklar korunmalıdır." ifadesine yer verildi.

