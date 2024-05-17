UNICEF: Gazze'deki tüm çocukların psikososyal desteğe ihtiyacı var

Devam eden İsrail-Hamas savaşının ortasındaki Gazze'de hem sivilleri, hem çocukları hem de insani yardım çalışanlarını etkileyen ruh sağlığı bozuklukları ortaya çıktı.

Gazze'de 35.173'ten fazla kişi öldü

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e terör saldırısı başlatmasından ve İsrail'in buna savaş ilan ederek karşılık vermesinden bu yana Gazze'de 35.173'ten fazla kişi öldü ve 79.061'den fazla kişi yaralandı. . İsrailli yetkililere göre 1.700'den fazla İsrailli öldürüldü ve 8.700'den fazlası da yaralandı.

Savaşın fiziksel bedeli olarak, Gazzelilerin uzuv kaybı da dahil olmak üzere ciddi yaralanmalara maruz kaldığı, yiyecek ve temiz su kıtlığı nedeniyle yetersiz beslenmenin yanı sıra tam anlamıyla kıtlık yaşanmakta.

Gazzeli çocukların psikososyal desteğe ihtiyacı var

Ancak UNICEF, savaşın zihinsel ve duygusal açıdan da büyük zarara yol açtığını, korku ve endişenin yetişkinleri ve çocukları aynı şekilde etkilediğini ve muhtemelen onlarca yıl sürecek ruhsal sorunları da beraberinde getirdiğini söyleyerek, Gazze'deki tüm çocukların psikososyal desteğe ihtiyacının olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü ise, yaşanan en yaygın rahatsızlıkların anksiyete, depresyon ve uykusuzluk, sırt ve mide ağrıları gibi psikosomatik sorunlar olduğunu bildirdi.