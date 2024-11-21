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UNICEF: Nijerya’da 4,9 milyon çocuk acil insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya’da yaklaşık 4,9 milyon çocuğun acil insani yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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UNICEF: Nijerya’da 4,9 milyon çocuk acil insani yardıma muhtaç
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UNICEF'in yayımladığı raporda, Nijerya'nın toplam nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan 110 milyon çocuğun yarısının (55 milyon) yoksulluk içinde yaşadığı belirtildi.

Raporda, ülkede yaklaşık 4,9 milyon çocuğun ise acil insani yardıma ihtiyacının bulunduğu kaydedildi.

Güvenli içme suyuna erişim sağlayamıyorlar

Ayrıca 2,1 milyon çocuğun aşılanmadığına işaret edilen raporda, hanelerin neredeyse yüzde 70'inin güvenli içme suyuna erişiminin bulunmadığı ve 5 yaş altındaki çocukların yüzde 40'ının boylarının kısa olduğu bildirildi.

UNICEF Nijerya Temsilcisi Cristian Munduate, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Nijerya'nın refahı çocuklarla başlamalı. Kaynaklarımızın en savunmasız çocuklara ulaşmasını sağlamak için birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

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