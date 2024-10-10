UNICEF raporu: 370 milyondan fazla kız çocuğu 18 yaşından önce cinsel saldırıya uğradı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dünya genelinde 370 milyonu aşkın kız veya genç kadının 18 yaşından önce tecavüz ya da cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

UNICEF tarafından yayımlanan veriler, dünya üzerindeki her sekiz kızdan birinin bu türden bir şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor.

Çevrim içi ya da sözlü şiddet gibi "temassız" cinsel şiddet türleri de hesaba katıldığında söz konusu kapsamdaki kız ve genç kadınların sayısı 650 milyona, oran ise beşte bire yükseliyor.

11 kız çocuğundan 1'i cinsel istismara uğradı

DW Türkçe'de yer alan rapora göre, 18 yaşından küçükken tecavüz veya cinsel saldırıya uğrayan erkeklerin sayısı 240 ile 310 milyon arasında. Oransal olarak ise 11'de bir.

Raporda "Bu insan hakları ihlalinin boyutu çok büyük. Üstelik ayıplanma, ölçümdeki zorluklar ve veri toplamadaki sınırlı yatırım nedeniyle eksiksiz şekilde ele almak da zor" ifadelerine veren UNICEF, özellikle erkek çocuklarının tecrübelerine dair veri eksikliğinin giderilmesi için yatırımların artırılması gerektiğini belirtti.

Sahra Altı Afrika birinci sırada

UNICEF çocuklara yönelik cinsel şiddetin coğrafi, kültürel ya da ekonomik sınır tanımadığını ancak en yüksek kurban sayısının Sahra Altı Afrika'da belirlendiğini belirtti. Bu bölgedeki kız ya da genç kadınlardan 79 milyonunun, bir başka ifadeyle yüzde 22'sinin söz konusu şiddete uğradığı açıklandı. Bu bölgeyi 75 milyonla (yüzde 8) Doğu ve Güneydoğu Asya, 73 milyonla (yüzde 9) Orta ve Güney Asya, 68 milyonla (yüzde 14) Avrupa ve Kuzey Amerika, 45 milyonla (yüzde 18) Latin Amerika ve Karayipler, 29 milyonla (yüzde 15) Kuzey Afrika ve Batı Asya izledi.

Altı milyon kurbanın bulunduğu Okyanusya, yüzde 34'le en yüksek oranın kaydedildiği bölge oldu.

UNICEF, kız ve genç kadınların uğradığı tecavüz ya da cinsel saldırılara ilişkin verilerin, 2010 ve 2022 yılları arasında 120 ülke ve bölgede gerçekleştirilen anketleri esas aldığını belirtti.

"Ahlaki bilincimizdeki bir leke"

UNICEF, cinsel şiddet vakalarının büyük bölümünün çocukların ergenlik döneminde, özellikle de 14-17 arasında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Bu vakaların kurbanlarının ruh sağlığı sorunları yaşama, cinsel yolla bulaşan hastalık kapma ve madde bağımlılığı risklerinin daha yüksek olduğunu belirten UNICEF, "Bu etki, çocukların başından geçeni gecikmeli olarak ifşa ettiğinde ya da tacizi tamamen gizli tuttuğunda daha da artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, çocuklara yönelik cinsel şiddeti, "ahlaki bilincimizdeki bir leke" olarak tanımladı.

Russell, "ağır ve uzun süreli travmalara" yol açan bu cinsel şiddetin faillerinin çoğunlukla "çocuğun tanıdığı ve itimat ettiği" kişiler olduğunu ve bu eylemlerin de aslında çocukların "kendilerini güvende hissetmeleri gereken yerlerde" gerçekleştirildiğini söyledi.

UNICEF, sonuçlarını 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü arifesinde kamuoyuyla paylaştığını bu çalışmanın söz konusu sorun hakkında yapılan ilk küresel anket olduğunu vurguladı. UNICEF raporu aynı zamanda 7-8 Kasım'da Kolombiya'da ilki gerçekleştirilecek olan Çocuklara Yönelik Şiddetin Sonlandırılmasına İlişkin Küresel Bakanlar Konferansı'nın öncesinde yayımlandı.

UNICEF, rapordaki bulguların, bu konudaki kanunların sıkılaştırılması ve çocukların cinsel şiddeti fark edip bildirmelerine yardımcı olunması gibi küresel eylemlere yönelik acil ihtiyacı gözler önüne serdiğini belirtti.