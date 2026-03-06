UNICEF: Saldırılarda 189 çocuk öldürüldü
UNICEF, Orta Doğu'da geçtiğimiz hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonla tırmanan gerilimde 189 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgedeki askeri hareketliliğin çocuklar üzerinde şimdiden yıkıcı bir etki yarattığı belirtildi.
İran Devrim Muhafızları ve yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre saldırıların ilk gününde İran'ın güneyindeki Minab kentinde bulunan bir kız ilkokulu hedef alındı.
"Şecere-i Tayyibe" adlı okula düzenlenen saldırıda, yaşları 7 ile 12 arasında değişen en az 175 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Görgü tanıkları ve uluslararası basın kuruluşları, okulun bir askeri kompleksin yakınında bulunması nedeniyle vurulduğunu, ancak binanın tamamen sivil amaçlı kullanıldığını doğruladı.
Bölge genelinde kayıplar artıyor
UNICEF'in verilerine göre can kayıpları sadece İran ile sınırlı kalmadı.
Çatışmaların yaşandığı diğer bölgelerde de çocuk ölümleri rapor edildi:
İran: Minab'daki okul saldırısı ve diğer bölgelerle birlikte toplam 181 çocuk.
Lübnan: Son 24 saatteki hava saldırılarında hayatını kaybeden 7 çocuk.
Kuveyt: Bölgedeki gerilime bağlı olaylarda 1 çocuk.
UNICEF'ten acil de-eskalasyon çağrısı
UNICEF yaptığı açıklamada, çocukların savaşları başlatmadığını ancak en ağır bedeli onların ödediğini vurguladı.
Okulların ve çocukların uluslararası insancıl hukuk kapsamında koruma altında olduğu hatırlatılan açıklamada, tüm taraflara askeri tırmanışı durdurma ve sivilleri koruma çağrısı yapıldı.