UNICEF Sözcüsü Elder: Sudan'da iç savaş ve iklim krizi nedeniyle çocuklar kötü şartlarda yaşıyor

Elder, bir süredir görev için bulunduğu Sudan'da devam eden iç savaş ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanan zorluklara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da durum kritik

Ülkedeki durumun son derece kritik olduğunu ve yerinden edilmiş çok büyük bir nüfusun bulunduğunu kaydeden Elder, "Sudan, dünyanın en büyük çocuk yerinden edilme krizini yaşıyor. Bu savaşta 5 milyon çocuğun yerinden edildiğini düşünürseniz bu korkunç savaş ve hepsini neredeyse 500 gündür etkiliyor. Her gün 10 bin kız ve erkek çocuğun yerinden edilmesinden bahsediyoruz." dedi.

Elder, Sudan'da evlerinden ayrılmak zorunda kalanların yolculuğunun temiz içme suyu, ihtiyaç duydukları tıbbi malzemeler ve sanitasyonun yetersiz olduğu kamplarda son bulduğuna dikkati çekti.

Sudan'da büyük bir gıda eksikliğinin olduğunu, savaşan tarafların sık sık gıdaya erişimi engellediğini ve bu yüzden ülkede "kıtlık" yaşandığını kaydeden Elder, "Yani çocuklar gerçekten tehdit altında, birçok taraftan saldırı altında. Birkaç gün önce saldırılar yüzünden futbol oynarken öldürülen çocuklar gördüm. Çocuklar, aynı zamanda hastalık, kıtlık ve sellerden kaynaklanan tehdit altında yaşıyor. Bu, bir felaket, bunu ifade etmenin başka yolu yok." diye konuştu.

Elder, Sudan'da savaşan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) müzakere etmesi ve uluslararası toplumun bu krizi görmezden gelmeye son vermesi gerektiğini söyledi.

Son dönemde Sudan'da aşırı yağışların olduğu köylere gittiğini ve sellere tanıklık ettiğini anlatan Elder, UNICEF'in Afrika kıtasına ilişkin raporunda iklim değişikliği ve aşırı sıcaklığın etkilerinin yer aldığını belirtti.

"On binlerce veya daha fazla çocuğun ölmesinden korkuyoruz"

Elder, "Sudan'daki çocuklar, büyükanne ve büyükbabalarının 50 veya 60 yıl önce yaşadığından iki kat daha fazla sıcak hava dalgalarına maruz kalıyor. Çocuklar, yetişkin değil bu seviyedeki devamlı ve yorucu sıcağa dayanıklı bedenleri yok. İklim krizi ve savaş bir arada olduğunda durum daha kötüleşiyor. Bu yüzden çocuklar, olağan tüm imkanlara ve acilen ihtiyaç duydukları tüm hizmetlere sahip olamıyor. Bunlar yağmalanmış, yakılmış ve yok edilmiş oluyor. Önümüzdeki aylarda potansiyel olarak on binlerce veya daha fazla çocuğun ölmesinden korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sudan'da UNICEF dahil insani yardım kuruluşlarının çok sayıda insana ulaşmaya çalıştığının altını çizen Elder, ülkede "dünyanın en büyük insani krizinin" yaşandığını ve ihtiyaç sahibi milyonlarca kişinin bulunduğunu belirtti.

Elder, insanlara erişebildikleri alanda dahi yeterli fona sahip olmadıkları için ihtiyaçlarını yeterince karşılayamadıklarını ve bu nedenle çocukların yaşamını yitirdiğini, bürokratik engeller ve saldırılarla ihtiyaç sahiplerine erişimin engellendiğini söyledi.

Engellemelerin kıtlığın yaşandığı alanlarda olduğunu belirten Elder, "Sudan'da insanların kıtlığın eşiğinde olduğu 13 bölge daha var. Bunlar, tam şu anda hayat kurtarıcı desteğe ihtiyaç duyan bölgeler." dedi.

Elder, Sudan'da savaşan tarafların ve uluslararası toplumun, çocukların çektiği büyük acıları görmezden geldiğini, bunun çocuklara karşı küresel ilgisizliğin tehlikeli bir örneği olduğunu ifade etti.

Sudan halkı arasında olağanüstü birlik ruhunun olduğunu dile getiren Elder, insanların birbirlerine her durumda yardımcı olduklarını söyledi.