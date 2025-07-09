UniCredit, Alman bankasında hissesini artırıyor

UniCredit, Commerzbank'taki hissesini yüzde 20'ye yükselterek, olası bir devralmaya karşı muhalefeti aşma çabaları kapsamında bu bankadaki payını artırdı.

İtalyan bankası yaptığı açıklamada, Commerzbank'ın yaklaşık yüzde 10'unu temsil eden türev araçları hisseye çevirerek Alman bankasındaki hisse oranını iki katına çıkardığını belirtti.

UniCredit ayrıca yaklaşık yüzde 9'luk ek bir payı türev araçlar aracılığıyla elinde tutuyor ve bunu da zamanla hisseye dönüştürmeyi planlıyor.

UniCredit, eylül ayında Commerzbank'ın en büyük özel yatırımcısı olarak ortaya çıkmış, ancak Almanya'dan tam bir devralma planına karşı sert bir muhalefetle karşılaşmıştı.

Commerzbank, UniCredit'in hamlesinin kendileriyle 'koordineli olmadığını' ve sonuçlarının 'bağımsız iş modelinin işe yaradığını gösterdiğini' belirtti.