UNIFIL: Lübnan'ın güneyinde barış gücü askerlerinin yakınına iki kez ateş açıldı

UNIFIL, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Şuba beldesinde, bugün rutin devriye görevi yürüten barış gücü askerlerinin yaklaşık 50 metre yakınına hafif silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra, aynı bölgede görev yapan başka bir barış gücü devriyesinin yaklaşık 50 metre yakınına makineli tüfeklerle ateş açıldığı ifade edildi.

Her iki olayda da askerlerin zarar görmediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların kaynağının muhtemelen, sınır hattının güneyinde bulunan İsrail ordusuna ait bir mevzi olduğu bildirildi.

Öte yandan UNIFIL'in, olağan prosedürler çerçevesinde, söz konusu bölgedeki faaliyetlerine ilişkin İsrail ordusunu önceden bilgilendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, son dönemde bu tür olayların sıklaştığı ve bunun endişe verici bir durum olduğu belirtilerek, barış gücü askerlerine yönelik ya da yakınlarında gerçekleşen saldırıların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının "ciddi ihlali" olduğu kaydedildi.

UNIFIL, İsrail'e, barış gücü askerlerine yönelik saldırılarını ve saldırgan tutumunu sonlandırması çağrısını yineledi.

İsrail ordusu, geçen yıl kasım ve aralık aylarında da UNIFIL askerlerini tank atışıyla hedef almıştı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.