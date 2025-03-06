Üniversite mezunları için yeni bir yan iş: Yapay zekanın yanlış cevaplarını düzeltmek

Amerika’da yapay zeka teknolojilerine yapılan yatırımlar üniversite mezunları için yeni bir yan işi ortaya çıkardı. Rekabet kızıştıkça daha fazla şirket, bu alanda çalışmalarına hız verdi.

Yapay Zeka daha da karmaşık hale gelirken, ABD’de üniversite mezunları için yeni bir yan iş ortaya çıktı: Yapay zeka eğitimi.

Yapay zekanın cevaplarını değerlendiriyorlar

Yapay zeka eğitmenleri haftada birkaç saatini, milyarlarca dolarlık yapay zeka veri şirketlerinin ChatGPT gibi botların ürettiği cevapları derecelendirmeye harcıyor.

Görevler değişiyor. Bazen bir yapay zeka cevabını gerçekçi ve iyi yazılmış ve "robotsu gelmemesi" için değerlendiriyor. Ya da kendisine iki cevap veriliyor ve daha iyi olanı seçiyor. İkisi de kötüyse, hepsini yeniden yazıyor.

Haftalık kazançları 1000 dolara kadar çıkıyor

Yapay zeka eğitmenleri harcadığı saate bağlı olarak, genellikle haftalık 300 ila 1.000 dolar arasında bir para kazanıyor.

Artık yeni bir işçi modeli doğdu

Forbes’in haberine göre, Bir tesisat satış temsilcisi olarak çalışan Scott O'Neil, Scale'in sahip olduğu bir platform olan Outlier'da yüz binlerce tıklama işçisinden biri. Bu platformda serbest çalışanlar, Scale'in Google, Meta ve OpenAI gibi kurumsal müşterileri için üretken AI modelleri eğitmek üzere ücretli görevleri tamamlıyor. Outlier'da son bir yılda en hızlı büyüyen katkıda bulunanlar segmentinin bir parçası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işçiler oldu.

Yanıtlar tek tek ayıklanıyor

Scale, Outlier'ı 2023'te, OpenAI'nin ChatGPT'yi yayınlamasının küresel bir AI çılgınlığını tetiklemesinden bir yıl sonra piyasaya sürdü. Google'ın Gemini'si veya Meta'nın Llama'sı gibi bir AI modeli bir istemin cevabını verdiğinde - patronunuza diplomatik bir e-posta, çok adımlı bir fizik probleminin çözümü veya yapılacaklar listesi uygulaması için kod - bu cevaplar yalnızca makine öğreniminin ürünü olarak üretilmiyor.

Yapay zeka sahnesinin arkasında ‘insan’ var

Sahne arkasında, insan işçiler yer alıyor. Bu modellerin cevapları için bile saatlerce çalıştılar. Özellikle cevapları derecelendirmek, şiddet veya cinsel taciz gibi uygunsuz materyalleri ayıklamak ve farklı lehçelerden metinleri çevirmek gibi pek çok görevde bulundular.

Ancak yapay zeka insan mantığını taklit etme konusunda giderek daha yetenekli hale geldikçe, modellerini geliştirmek için genellikle belirli uzmanlık alanlarına sahip, daha yetenekli insanlara giderek daha fazla ihtiyaç duyuyor.

Çoğunluğu üniversite mezunu

Outlier'ın tıklama çalışanlarının yüzde 87'sinin üniversite diploması var. Şirket, Forbes'a bunların yüzde 48'inin lisans, yüzde 27'sinin yüksek lisans ve yüzde 12'sinin doktora derecesi olduğunu söyledi.