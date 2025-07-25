Ünlü animasyon South Park geri döndü! Trump şeytanla yatakta tasvir edildi

South Park 27. Sezonuyla geri döndü. Sezonun ilk bölümünde kışkırtıcı bir konuyu ele alan animasyon dizisi Trump’ı aynı yatakta tasvir etti.

ABD başkanı hicvedildi

İncil’de İsa peygamberin ahlaki öğütler verdiği ünlü vaazına atıfla ‘Sermon on the Mount’ (Dağdaki Vaaz) başlığı konan yeni bölümde ABD başkanı hicvedildi.

Trump şeytanla yatağa giriyor ve Kanada başbakanıyla tartışıyor. Ayrıca Trump Beyaz Saray duvarlarına çıplak portrelerini asarken gösteriliyor. Dizinin yaratıcıları Trump’ı South Park tarzı tasvir etmek yerine, başkanın suratını doğrudan bir animasyon vücutta kullandı.

Epstein detayına da yer verildi

Bir başka sahnede Trump dizinin meşhur karakteri şeytanla yatağa giriyor. Şeytan ‘Epstein dosyasında’ adının geçtiğine dair söylentileri yüzüne vuruyor.

Hedef tahtasında Paramount da var

Fakat hedef tahtasında yalnızca Trump yoktu.

Paramount, 22 Temmuz’da South Park dizisinin küresel yayın haklarını 1,5 milyar dolara (60 milyar 637 milyon lira) satın aldı, yani dizi artık Paramount+’ta izleniyor.

Buna rağmen, Comedy Central kanalında yayınlanan South Park’ın yeni bölümünde Paramount yerden yere vuruldu.

Bölümde, Paramount’un Trump’ın açtığı ‘seçmene müdahale’ davasını sonuçlandırmak için 16 milyon dolar (636,8 milyon lira) ödemesine ve CBS kanalındaki meşhur ‘The Late Show’u yayından kaldırma kararına gönderme yapıldı.

Beyaz Saray’dan sert tepki

Bölümün ardından, Beyaz Saray cephesinden açıklama gecikmedi. Variety dergisine konuşan Beyaz Saray sözcüsü Taylor Rogers, South Park’ı ve onu övenleri “ikiyüzlülükle” suçladı.

Rogers konuya ilişkin açıklamasında “Sol kesimin ikiyüzlülüğünün sonu yok. Yıllarca ‘South Park’a ‘hakaret içeriyor’ diye saldırdılar, şimdi ise övgüler diziyorlar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca diziyi “ilhamdan yoksun fikirlerle gündemde kalmaya çalışan dördüncü sınıf bir yapım” olarak nitelendiren Rogers, Trump’ın altı ayda diğer başkanlardan daha fazla vaadi yerine getirdiğini savunarak “Herhangi bir TV programı bu başarı serisini bozamaz” dedi.