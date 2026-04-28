Ünlü CEO 'Havacılıkta iflas kaçınılmaz' dedi, iki şirketi işaret etti

Ryanair CEO’su Michael O'Leary, yükselen petrol fiyatlarının Avrupa havacılık sektörünü ciddi bir kırılma noktasına sürükleyebileceğini söyledi. İtalyan gazetesi Il Sole 24 Ore’ye konuşan O’Leary, mevcut maliyet baskısının devam etmesi halinde yıl sonuna kadar iki ya da üç havayolu şirketinin iflas edebileceğini belirtti.

İflas edecek iki şirketi açıkladı

O’Leary’nin özellikle Wizz Air ve AirBaltic’i işaret etmesi, sektörde tartışma yarattı. Avrupa’nın en büyük düşük maliyetli taşıyıcısının CEO’su, bu şirketlerin artan yakıt maliyetleri karşısında finansal olarak en kırılgan oyuncular arasında bulunduğunu ima etti.

Düşük marjlı şirketler daha kırılgan

Havacılık sektöründe yakıt giderlerinin toplam maliyetlerin büyük bölümünü oluşturduğunu hatırlatan O’Leary, düşük marjlarla faaliyet gösteren şirketlerin bu şoklara karşı daha savunmasız olduğunu belirtti. Bu nedenle olası iflasların şaşırtıcı olmayacağını dile getiren O’Leary, aynı zamanda bu sürecin sektörde konsolidasyonu hızlandırabileceğini ve rekabetin azalmasının güçlü oyuncular için avantaj yaratabileceğini söyledi.

Yakıt maliyetleri hızla tırmanıyor

Cnbc-e'nin aktardığına göre, İran’daki savaşın enerji piyasaları üzerindeki etkisine dikkat çeken O’Leary, yalnızca nisan ayında Ryanair’in yakıt maliyetlerine yaklaşık 50 milyon dolarlık ek yük bindiğini söyledi. Petrol fiyatlarının mevcut yüksek seviyelerini koruması durumunda bu baskının yaz sezonu sonrasında daha da belirginleşeceğini vurgulayan O’Leary, özellikle sonbahar aylarında sektör genelinde bilanço stresinin zirveye çıkabileceğini ifade etti.

Sektör zorlu bir döneme giriyor

Avrupa havacılığı, pandemi sonrası toparlanmanın ardından yeniden artan maliyet baskısıyla karşı karşıya. Jeopolitik riskler, enerji fiyatları ve talep tarafındaki kırılganlık, özellikle finansal yapısı zayıf şirketler için önümüzdeki dönemi daha da zorlu hale getiriyor.