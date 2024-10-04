  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ünlü e-ticaret devinden flaş karar! 14 bin kişi için tehlike kapıda
Takip Et

Ünlü e-ticaret devinden flaş karar! 14 bin kişi için tehlike kapıda

Dünyaca ünlü e-ticaret devi Amazon, dikkat çekici bir adım atarak daha az yöneticiyle çalışma kararı aldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından yatırım bankası Morgan Stanley tarafından hazırlanan bir raporda, Amazon’un 14 bin yöneticiyi işten çıkarabileceği öne sürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü e-ticaret devinden flaş karar! 14 bin kişi için tehlike kapıda
Takip Et

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz ay daha az yöneticiyle çalışma planını açıklamıştı. Amazon CEO’su Andy Jassy, 2025’in ilk çeyreğinin sonuna kadar, çalışanlar ile yöneticiler arasındaki oranı en az yüzde 15 artırmayı amaçladıklarını belirtti. Jassy, yönetici sayısının azaltılmasının gereksiz organizasyonel katmanları ortadan kaldırarak Amazon'un bürokratik engellerle karşılaşmadan daha hızlı hareket etmesine imkan tanıyacağını vurguladı.

Rapora göre 14 bin kişinin işi tehlike altında

Morgan Stanley tarafından yayınlanan bir rapora göre, bu adım yaklaşık 13 bin 834 yönetici pozisyonunun kaldırılmasına neden olabilir. Bu değişiklik, Amazon'a yıllık 2,1 milyar ila 3,6 milyar dolar arasında maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Dünya genelinde 105 bin yöneticisi bulunuyor

Morgan Stanley, Amazon'un iş gücünün yüzde 7'sinin yönetici pozisyonlarında olduğunu varsayarak bu tahmini yaptı.

2024’ün ikinci çeyreği itibarıyla Amazon’un dünya genelinde yaklaşık 105 bin 770 yöneticisi bulunuyor. Bu sayının, 2025’in ilk çeyreğinde 91 bin 936’ya düşmesi bekleniyor.

Uzun zamandır bekleniyordu. YouTube’da yeni dönem! Süre uzatıldıUzun zamandır bekleniyordu. YouTube’da yeni dönem! Süre uzatıldıTeknoloji

 

Eylül ayında WhatsApp’a gelen yeni özellikler! Yapay zeka, yeni tasarım ve dahası!Eylül ayında WhatsApp’a gelen yeni özellikler! Yapay zeka, yeni tasarım ve dahası!Teknoloji

 

Dünya
Uzayda mahsur kalan astronotlar Dünya'ya dönüş için gün sayıyor
Uzayda mahsur kalan astronotlar Dünya'ya dönüş için gün sayıyor
Hamaney 5 yıl sonra ilk kez vaaz verdi: Siyonist rejime saldırımız en hafif ölçekli saldırımızdı
Hamaney'den 5 yıl sonra ilk vaaz: En hafif ölçekli saldırımızdı
Son dakika! Netanyahu'nun evinin bulunduğu Sezariye'ye roketli saldırı
Netanyahu'nun evinin bulunduğu Sezariye'ye roketli saldırı
Norveç elektrikli araç sayısında benzinli araçları geride bıraktı
Norveç elektrikli araç sayısında benzinli araçları geride bıraktı
ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da topyekun bir savaşın olacağına inanmıyorum
ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da topyekun bir savaşın olacağına inanmıyorum
Gazze'de görev yapmış ABD'li doktorlardan Biden ve Harris'e mektup: Bu çılgınlığa hemen son verin!
Gazze'de görev yapmış ABD'li doktorlardan Biden ve Harris'e mektup: Bu çılgınlığa hemen son verin!