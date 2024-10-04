Ünlü e-ticaret devinden flaş karar! 14 bin kişi için tehlike kapıda

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz ay daha az yöneticiyle çalışma planını açıklamıştı. Amazon CEO’su Andy Jassy, 2025’in ilk çeyreğinin sonuna kadar, çalışanlar ile yöneticiler arasındaki oranı en az yüzde 15 artırmayı amaçladıklarını belirtti. Jassy, yönetici sayısının azaltılmasının gereksiz organizasyonel katmanları ortadan kaldırarak Amazon'un bürokratik engellerle karşılaşmadan daha hızlı hareket etmesine imkan tanıyacağını vurguladı.

Rapora göre 14 bin kişinin işi tehlike altında

Morgan Stanley tarafından yayınlanan bir rapora göre, bu adım yaklaşık 13 bin 834 yönetici pozisyonunun kaldırılmasına neden olabilir. Bu değişiklik, Amazon'a yıllık 2,1 milyar ila 3,6 milyar dolar arasında maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Dünya genelinde 105 bin yöneticisi bulunuyor

Morgan Stanley, Amazon'un iş gücünün yüzde 7'sinin yönetici pozisyonlarında olduğunu varsayarak bu tahmini yaptı.

2024’ün ikinci çeyreği itibarıyla Amazon’un dünya genelinde yaklaşık 105 bin 770 yöneticisi bulunuyor. Bu sayının, 2025’in ilk çeyreğinde 91 bin 936’ya düşmesi bekleniyor.