Ünlü fenomen canlı yayında yaşamını yitirdi: Ölüm anını binlerce kişi izledi

'Jean Pormanove' adıyla bilinen Raphael Graven, 17 Ağustos Pazar gecesi ile 18 Ağustos Pazartesi sabahı arasında Fransa’nın Nice kenti yakınlarındaki Contes bölgesinde yaptığı canlı yayın sırasında uyurken yaşamını yitirdi.

Graven'in arkadaşı önce uzaktan bir pet şişe attı, ardından yanına gidip kontrol ettiğinde acı gerçekle karşılaştı. O anların ardından yayın aniden kesildi.

Graven’in ölümünü yakın dostu ve yayıncı Owen Cenazandotti, Instagram hesabından duyurdu. Cenazandotti, “Hepinizden onun anısına saygı göstermenizi ve son anlarını paylaşmamanızı rica ediyorum. Altı yıldır yan yana, hiç ayrılmadan… Seni çok özleyeceğiz” sözleriyle veda etti.

Ölümüne soruşturma

Nice savcılığı, Graven’in ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı ve otopsi yapılmasına karar verdi. Yetkililer şu ana kadar şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

Yayınlarda şiddete maruz kalmıştı

Graven’ın daha önce katıldığı yayınlarda şiddete uğradığı görüntüler gündeme gelmişti.

Le Parisien’in haberine göre, farklı yayıncılar tarafından dövüldüğü, boğulduğu ve paintball silahıyla vurulduğu anlar sosyal medyada paylaşılmıştı.

'Tam bir dehşet'

Fransa Dijital Geçiş Bakanı Clara Chappaz, yaşananları “tam bir dehşet” olarak nitelendirdi.

Chappaz, çevrimiçi platformların yasadışı içeriklerin yayılmasını engelleme yükümlülüğüne dikkat çekerek, “Bu tür bir başarısızlığın hiçbir yerde yeri yok” ifadelerini kullandı.