Ünlü giyim mağazası kepenk kapatıyor: Yüzde 50 indirimli satış yapacak

ABD'nin Minnesota eyaletinde 'ucuz şık' konseptiyle büyük bir sadık kitle edinen Primp, faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı.

Kurucuları aldıkları kararı sosyal medya üzerinden duyurdu. Markanın web sitesi dahil olmak üzere kalan tüm mağazaları 23 Aralık 2025 tarihinde kapılarını kalıcı olarak kapatacak.

Bu vedanın hemen ardından, müşterilerin hediye kartlarını ve sadakat puanlarını kullanabileceği, tüm ürünlerde yüzde 50 indirimin uygulandığı büyük bir tasfiye satışı resmen başladı.

“Uygun bütçeyle stil sahibi olmak”

Primp, 2010 yılında Michele Henry ve Wesley Uthus tarafından, şık tasarımları uygun fiyatlarla sunma hedefiyle kuruldu; yani markanın temeli “uygun bütçeyle stil sahibi olmak” anlayışına dayanıyordu.

İlk mağazasını St. Paul’da açan şirket, kısa sürede Twin Cities bölgesinin ötesine yayılarak Sioux Falls ve Fargo gibi diğer şehirlere de ulaştı. Koleksiyonlarının çoğu 100 doların altında olan Primp, müşterilerine trend ürünler ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunmayı ilke edindi.

Sebebi açıklanmadı

Kurucu ortaklardan Wesley Uthus, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda kapanış kararının kendisini derinden üzdüğünü belirterek, markanın bugünlere gelmesinde emeği geçen çalışanlara ve müşterilere şükranlarını iletti.

Şirket ise resmi bir iflas başvurusu yapmadan aldığı ani kapanış kararının arkasındaki ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşmadı.