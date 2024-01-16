Ünlü İspanyol şarkıcı havalimanında gözaltına alındı

Julio Iglesias, Bahamalar'dan seyahat ettiği Dominik Cumhuriyeti'nin Punta Cana Havaalanı'nda gözaltına alındı. Elde edilen bilgiye göre 80 yaşındaki şarkıcının valizinden 42 kilo yiyecek çıktı. Valizlere el konulurken Iglesias da gözaltına alındı.

Julio Iglesias, Dominikli yetkililere neden valizinde bu kadar çok yiyecek olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Julio Iglesias'ın valizinden çilek, ahududu, yaban mersini, kiraz, domates, pancar, kereviz, fasulye, ıspanak, marul, mantar, roka, et ve sebze çıktığı iddia ediliyor.

Julio Iglesias, uzun bir süredir hem Bahamalar hem de Dominik Cumhuriyeti'nde yaşıyor ve iki ülke arasında mekik dokuyor.

Son dönemde Julio Iglesias'ın fiziksel ve hareket kabiliyetiyle ilgili sorunlar yaşadığı ve genellikle tekerlekli sandalye kullandığı belirtiliyordu. Hatta hafıza sorunları olduğu ve şarkılarını unuttuğu söyleniyordu.