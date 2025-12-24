Ünlü komedyen Russell Brand cinsel saldırıyla suçlanıyor

Scotland Yard’a göre yeni tecavüz olayı 7 Şubat–1 Mart 2009 tarihleri arasında, cinsel saldırı olayı ise 31 Ağustos–1 Aralık 2009 tarihleri arasında gerçekleşti; her iki olayın da farklı kadınlara karşı işlendiği belirtildi.

Brand, daha önce 1999–2005 yılları arasında Bournemouth ve Londra’da gerçekleştiği öne sürülen iki tecavüz, iki cinsel saldırı ve bir cinsel istismar olmak üzere toplam beş suçlamayı reddetmişti. Bu iddialar, 2023’te Channel 4 televizyonunun Dispatches programı ile The Sunday Times gazetesinin ortak araştırmasıyla gündeme gelmiş; ardından polis soruşturma başlatmıştı. Oyuncu, bu suçlamalarla ilgili olarak defalarca “suçsuz” olduğunu savunmuş ve hiçbir zaman rızaya dayanmayan cinsel ilişkiye girmediğini ileri sürmüştü.

50 yaşındaki Brand, yeni suçlamalarla bağlantılı olarak 20 Ocak’ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesi önüne çıkacak. Kraliyet Savcılığı tarafından salı günü yayımlanan açıklamada, “Savcılarımız, bu ek suçlamaların mahkemeye taşınması için yeterli delil bulunduğunu ve kamu yararı gereği cezai kovuşturmaya devam edilmesinin uygun olduğunu tespit etti” denildi.

Önceki suçlamalara ilişkin davanın ise 16 Haziran 2026’da başlaması planlanıyor. Reuters, konuyla ilgili görüş almak için Brand’e ulaşmaya çalıştı; ancak şu ana kadar bir açıklama yayımlanmadı.

“Bir kadın ‘hayır’ dediğinde, bu hayır demektir”

İki yılı aşkın süren bir araştırmada, en az dört saldırı mağduru gazetecilerle konuşmayı kabul etti; ayrıca bazı kişiler de Brand ile yaşadıkları istismarcı ve taciz edici temasları anlattı. Mağdurların çoğu kimliklerinin gizli kalmasını istedi.

Mağdurlardan biri, Brand’in kendisine Los Angeles’taki evinde bir duvara yaslayarak tecavüz ettiğini anlattı. Olaydan saatler sonra, cinsel saldırı mağdurlarına hizmet veren bir merkezde tedavi gördükten sonra Brand’e gönderdiği mesajlarda, korktuğunu ve “Bir kadın ‘hayır’ dediğinde, bu hayır demektir” diye yazdığını; Brand’in ise buna “çok üzgünüm” şeklinde yanıt verdiğini aktardı. Araştırmayı yürüten gazeteciler; mağdurlarla görüşmeler yaptı, mesaj ve özel e-postaları inceledi, tıbbi notları gözden geçirdi ve Brand’in kitaplarını ile sahne performanslarını analiz etti.

Cinsel bağımlılık tedavisi gördü

Komedyenin bir dönem cinsel bağımlılık yaşadığı ve bu nedenle bir klinikte tedavi gördüğü bilinse de, geçen nisan ayında ortaya çıkarılan bu iddialar, Brand’in bu tür davranışlarına dair ilk kez kamuoyuna yansıyan vakalar oldu. Son yıllarda ise oyuncu, 11 Eylül 2001 saldırıları ve koronavirüs pandemisi gibi konularda komplo teorilerinin önde gelen savunucularından biri haline gelmişti.