Ünlü market zincirinde kabak alarmı: 'Toplatma' kararı çıktı, 'tüketmeyin' uyarısı yapıldı
Belçika’da ünlü market zinciri Aldi’de satışa sunulan bazı kabaklar, yapılan kontrollerde izin verilen seviyenin üzerinde heptaklor adlı zehirli böcek ilacı tespit edilmesi üzerine geri çağrıldı. Yetkililer, belirli bir partiye ait ürünleri satın alan tüketicilere kabakları tüketmemeleri ve mağazalara iade etmeleri çağrısında bulundu.
Belirli bir parti geri çağrıldı
Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC/AFSCA/FAVV) ile koordineli yürütülen geri çağırma kapsamında, 10-22 Ağustos 2026 tarihleri arasında Aldi mağazalarında satılan iki adetlik kabak paketleri uyarı kapsamına alındı.
Geri çağrılan ürünün bilgileri şöyle açıklandı:
Lot numarası: 100320823962
GGN numarası: 4059883388428
ANC/EAN numarası: 2007030054919
GTIN numarası: 2130170000000
Yetkililer, geri çağırmanın Aldi mağazalarında satılan tüm kabakları kapsamadığını belirterek tüketicilerin ürünlerini ambalaj üzerindeki bilgilerle karşılaştırmaları gerektiğini bildirdi.
Kontrollerde zehirli madde tespit edildi
Brussels Morning’in aktardığı bilgilere göre geri çağırma kararı, ürün üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde heptaklor seviyesinin izin verilen sınırın üzerinde olduğunun belirlenmesi üzerine alındı.
Zehirli bir böcek ilacı olan heptaklor nedeniyle tüketicilere, geri çağırma kapsamındaki ürünleri kesinlikle tüketmemeleri yönünde uyarı yapıldı.
Ücret iadesi yapılacak
Aldi Belçika, söz konusu kabakları satın alan müşterilerin ürünleri herhangi bir Aldi mağazasına götürerek ücretlerini eksiksiz şekilde geri alabileceğini açıkladı.
İade işlemi sırasında alışveriş fişinin ibraz edilmesine gerek olmadığı belirtildi.
Aldi’de daha önce de benzer geri çağırmalar yaşandı
Heptaklor nedeniyle Belçika’da daha önce de benzer ürün geri çağırmaları yapılmıştı.
Aldi, Eylül 2024’te farklı bir parti organik kabağı, Şubat 2026’da ise Hokkaido balkabaklarını yüksek heptaklor seviyeleri nedeniyle geri çağırmıştı.
Tüketicilerin, ellerindeki ürünleri ambalaj üzerindeki lot ve ürün numaralarıyla kontrol ederek geri çağırma kapsamında olup olmadığını doğrulamaları istendi.