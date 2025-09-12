  1. Ekonomim
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin vasiyetine göre şirketin tüm kontrolü Giorgio Armani Vakfı’na geçerken, hisselerin bir kısmının satışında LVMH, EssilorLuxottica ve L’Oréal gibi devler öncelikli alıcı olacak.

Ünlü modacı Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı
Geçtiğimiz hafta 91 yaşında hayatını kaybeden İtalyan modasının efsane ismi Giorgio Armani'nin vasiyeti merak ediliyor.

Armani’nin ardından şirketinin geleceğine dair detaylar da belli oldu.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın aktardığına göre, ünlü modacının vasiyeti doğrultusunda Giorgio Armani Vakfı, şirketin tamamının sahibi olacak.

Vasiyete göre vakıf, yürürlüğe girdikten sonraki 18 ay içinde şirket hisselerinin yüzde 15’ini satmak zorunda olacak. Bu satışta LVMH, EssilorLuxottica veya L’Oréal gibi küresel lüks devlerine öncelik tanınacak.

Armani ayrıca, ileride gerçekleşebilecek yeni hisse satışlarında şirketin ticari bağlantıları bulunan diğer moda ve lüks markalarının da değerlendirmeye alınabileceğini belirtti.

