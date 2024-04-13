Ünlü modacı Roberto Cavalli hayatını kaybetti

Roberto Cavalli, Uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık nedeniyle 83 yaşında Floransa'daki evinde yaşama gözlerini yumdu.

Roberte Cavalli kimdir?

Roberto Cavalli 1940 yılında İtalya'nın Floransa şehrinde doğdu.

Babası Giuseppe Rossi, Macchiaioli Hareketi'nin bir üyesiydi ve çalışmaları Uffizi Galerisi'nde sergileniyordu.

Cavalli, özellikle baskılı deri ve denim giysileri ile tanındı. Ünlü modacı Roberto Cavalli 1970'lerde Sophia Loren ve Brigitte Bardot gibi yıldızları giydirmişti.

Cavalli'nin markası, dünyanın dört bir yanındaki lüks mağazalarda ve defilelerde boy gösterdi.

Ayrıca parfüm ve aksesuar gibi farklı moda alanlarında da varlık gösterdi.

Hollywood yıldızlarından Avrupa sosyetesine kadar geniş bir ünlü kitlesi tarafından tercih edildi.