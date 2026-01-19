Ünlü modacı Valentino Garavani hayatını kaybetti

İtalyan modasının dünyaya açılmasında öncü rol üstlenen tasarımcılardan Valentino Garavani, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Kendi adını taşıyan moda markasının kurucusu olan Garavani’nin vefatı, bağlı bulunduğu vakıf tarafından duyuruldu. Uzun yıllar haute couture dünyasının en etkili isimleri arasında yer alan tasarımcı, Ocak 2008’de 75 yaşındayken aktif meslek hayatını sonlandırmıştı.

Kadın gece elbiselerinde zarafet, ihtişam ve kendisiyle özdeşleşen özel kırmızı tonuyla tanınan Garavani, özellikle 1960’lı yıllardan itibaren uluslararası bir üne kavuştu. “Valentino kırmızısı” olarak adlandırılan ve turuncu yansımalar içeren bu renk, tasarımcının imzası haline gelerek moda tarihine geçti. Valentino’nun tasarımları, sinema ve moda dünyasının en tanınmış isimleri tarafından tercih edildi.

Liz Taylor’ın bir film galasında Valentino imzalı bir elbise giymesi, markanın dünya çapında tanınmasında önemli bir dönüm noktası oldu. Ardından Audrey Hepburn, Julia Roberts, Jacqueline Kennedy, Naomi Campbell gibi pek çok isim Garavani’nin tasarımlarını tercih etti.

Moda eğitiminden küresel başarıya uzanan yol

Valentino Clemente Ludovico Garavani, 11 Mayıs 1932’de İtalya’nın Pavia eyaletine bağlı Voghera kentinde dünyaya geldi. Moda tutkusunun peşinden giderek Paris’te eğitim aldı. Bu dönemde, henüz kariyerlerinin başında olan Yves Saint Laurent ve Karl Lagerfeld ile aynı eğitim ortamını paylaştı. Eğitim sürecinin ardından Dior ve Balmain gibi önde gelen moda evlerinde çıraklık yaptı ve daha sonra İtalya’ya döndü.

1960 yılında, hayatının hem iş hem de yaşam ortağı olacak Giancarlo Giammetti ile tanıştı. Bu tanışma, Maison Valentino’nun kuruluşuyla sonuçlandı. Garavani tasarım ve yaratıcılığa odaklanırken, Giammetti markanın finansal ve organizasyonel yapısını üstlendi. Bu iş bölümü sayesinde Maison Valentino, kısa sürede uluslararası alanda tanınan bir moda evi haline geldi.

Garavani’nin çocukluk yıllarında operada gördüğü kırmızı elbiseli bir kadından etkilendiği ve bu etkinin “Valentino kırmızısı”nın ortaya çıkmasında belirleyici olduğu biliniyor. Tasarımcının 1968 yılında sunduğu tamamen beyaz ve fildişi tonlardan oluşan koleksiyon ise Jacqueline Kennedy’nin Aristoteles Onassis ile evlenirken giydiği gelinlikle moda tarihine geçti.

Markanın büyümesi, el değiştirmesi ve veda

1970’li ve 1980’li yıllarda Valentino markası hazır giyim, parfüm ve jean koleksiyonlarıyla faaliyet alanını genişletti. Lüks yaşam tarzı ve pug cinsi köpeklere olan ilgisiyle de tanınan Garavani, 1998 yılından itibaren şirket hisselerini kademeli olarak elden çıkarmaya başladı. Günümüzde Maison Valentino, Katar merkezli Mayhoola fonunun kontrolü altında bulunuyor.

Valentino Garavani, 2008 yılında Paris’te düzenlenen ve tüm modellerin kırmızı giysilerle podyuma çıktığı görkemli bir defileyle moda dünyasına veda etti. Tasarımcının ardından markanın yaratıcı yönetimini Maria Grazia Chiuri ve Pierpaolo Piccioli üstlendi. 2024 yılı itibarıyla ise Maison Valentino’nun yaratıcı direktörlüğü Alessandro Michele’e devredildi.

Garavani, İtalyan modasının Giorgio Armani, Krizia, Gianfranco Ferrè, Ottavio Missoni ve Gianni Versace ile birlikte dünya çapında tanınmasına katkı sunan kuşağın en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.