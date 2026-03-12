Ünlü oyuncu Ben Affleck şirketini Netflix'e rekor fiyata sattı

Netflix’in, ünlü aktör ve yapımcı Ben Affleck tarafından kurulan yapay zekâ destekli film yapım şirketi InterPositive için 600 milyon dolara kadar ödeme yapabileceği ortaya çıktı. Bloomberg’e konuşan ve konuya yakın kaynaklara göre, söz konusu satın alma gerçekleşirse bu anlaşma yayın platformu için bugüne kadarki en büyük yatırımlardan biri olacak.

Ancak, şartların gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, nakit olarak ödenen gerçek fiyatın daha düşük olduğunu belirtti. InterPositive'in sahipleri, belirli performans hedeflerine ulaşması durumunda daha da fazla kazanacak. Kısa süre önce Warner Bros. Discovery Inc. için teklif veren Netflix, şartları açıklamadı.

InterPositive satın alması Hollywood’da gündem oldu

Netflix, film yapımında yapay zekânın kullanımını hızlandırmak için InterPositive'i satın alıyor. Girişim, film yapımcılarının mevcut görüntüleri değiştirmesine olanak tanıyan bir dizi araç geliştirdi. David Fincher, Brad Pitt'in başrol oynadığı ve yakında vizyona girecek bir filmde bu teknolojiyi kullandı.

Bu satın alma aynı zamanda büyük bir Hollywood stüdyosunun yaptığı en büyük yapay zekâ anlaşmalarından biri olarak da kayıtlara geçti.

Film ve dizi sektöründe yapay zekâ dönemi hızlanıyor

Netflix ve Amazon gibi şirketler, üretim maliyetlerini düşürmek ve çalışmalarının kalitesini artırmak için yapay zekâ teknolojisiyle giderek daha fazla deney yapıyor. Amazon, film ve televizyon çalışmalarında yapay zekayı kullanmak üzere şirket içi bir ekip kurarken, Walt Disney Co. ise OpenAI ile ticari bir ortaklık anlaşması imzaladı.