Ünlü oyuncu Malcolm-Jamal Warner boğularak hayatını kaybetti
Cosby Ailesi dizisinin yıldızı Malcolm-Jamal Warner 54 yaşında boğularak yaşamını yitirdi.
Uzun yıllar Cosby Ailesi dizisinde canlandırdığı Theodore (Theo) Huxtable karakteriyle şöhreti yakalayan Malcolm-Jamal Warner yaşamını yitirdi.
Ailesiyle birlikte Kosta Rika'da tatilde olan ünlü oyuncunun pazar günü öğle saatlerinde yüzerken akıntıya kapılıp boğularak öldüğü açıklandı.
Plajdakiler tarafından sudan çıkarılan Malcolm-Jamal Warner’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı ancak ünlü oyuncu kurtarılamadı.
Malcolm-Jamal Warner kimdir?
1970 yılında New Jersey'de dünyaya gelen Malcolm-Jamal Warner, kariyerine çocuk yaşta başladı.Cosby Ailesi ile şöhreti yakalayan ünlü isim, 1984-1992 yılları arasında projede; Theodore (Theo) Huxtable karakterine hayat verdi. Bu performansıyla 1986’da Emmy Ödülü’ne aday gösterildi.