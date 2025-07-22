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Ünlü oyuncu Malcolm-Jamal Warner boğularak hayatını kaybetti

Cosby Ailesi dizisinin yıldızı Malcolm-Jamal Warner 54 yaşında boğularak yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Ünlü oyuncu Malcolm-Jamal Warner boğularak hayatını kaybetti
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Uzun yıllar Cosby Ailesi dizisinde canlandırdığı Theodore (Theo) Huxtable karakteriyle şöhreti yakalayan Malcolm-Jamal Warner yaşamını yitirdi.

Ailesiyle birlikte Kosta Rika'da tatilde olan ünlü oyuncunun pazar günü öğle saatlerinde yüzerken akıntıya kapılıp boğularak öldüğü açıklandı.

Plajdakiler tarafından sudan çıkarılan Malcolm-Jamal Warner’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı ancak ünlü oyuncu kurtarılamadı.

Malcolm-Jamal Warner kimdir?

1970 yılında New Jersey'de dünyaya gelen Malcolm-Jamal Warner, kariyerine çocuk yaşta başladı.Cosby Ailesi ile şöhreti yakalayan ünlü isim, 1984-1992 yılları arasında projede; Theodore (Theo) Huxtable karakterine hayat verdi. Bu performansıyla 1986’da Emmy Ödülü’ne aday gösterildi.

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