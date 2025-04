Ünlü oyuncu Nicky Katt 54 yaşında hayatını kaybetti

Takip Et

Dazed and Confused", "Boston Public", Steven Soderbergh imzalı “Full Frontal”, "Behind the Candelabra" gibi yapımlarda rol alan Nicky Katt, yaşamını yitirdi.

54 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun vefatını yasal temsilini sağlayan hukuk firması duyurdu. 8 Nisan'da yaşamını yitirdiği belirtilen Nicky Katt’in ölüm sebebi ise bildirilmedi.

2018'de dizide rol almıştı

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Nicky Katt, son olarak 2018'de Casual adlı komedi dizisinin bir bölümünde yer aldı.

Daha çok kötü adam rolleriyle tanınan ünlü oyuncu, Soderbergh'in 2002 yapımı “Full Frontal” filminde Julia Roberts ve Brad Pitt'le birlikte rol aldıktan sonra şu açıklamayı yapmıştı:

“Bu film bana rol peşinde koşan bir aktör olarak yaşadığım hayal kırıklıklarını tek bir karaktere dökme fırsatı verdi."