Ünlü oyuncu tecavüz suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak

Blue Story ve Top Boy dizilerindeki rolleriyle tanınan ödüllü oyuncu Micheal Ward hakkında şok edici suçlamalar gündeme geldi. 27 yaşındaki oyuncu, bir kadına cinsel saldırıyla suçlanıyor ve 28 Ağustos’ta Londra’da hakim karşısına çıkacak.

İngiliz sinema ve dizi dünyasının genç yıldızlarından Micheal Ward, ciddi suçlamalarla gündeme geldi. Blue Story ve Top Boy gibi yapımlardaki performansıyla tanınan Ward, Metropolitan Polisi tarafından iki tecavüz ve üç cinsel saldırıyla suçlandı.

İddialara göre olay, Ocak 2023’te bir kadınla yaşandı. 27 yaşındaki oyuncu, 28 Ağustos’ta Doğu Londra’daki Thames Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

