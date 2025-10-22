Ünlü pizza markası 9 ayda ikinci iflasını açıkladı: 68 şube kapanıyor

Dünya çapında tanınan Pizza Hut, İngiltere’de iflas etti. The Sun’ın aktardığına göre, iflasın ardından ülkedeki 68 şube kapanacak.

Bu durum, hem çalışanlar hem de sektör üzerinde ciddi sonuçlar doğuracak. İngiltere’de faaliyet gösteren DC London Pie Ltd, mali sıkıntıları gerekçe göstererek iflasını duyurdu.

Şirketin iflası, İngiltere’deki Pizza Hut restoran zincirini doğrudan etkiledi. Kapanacak şubeler ve çalışanların geleceği gündemdeki en önemli konular arasında.

1.200 çalışan işsiz kalacak

The Sun’ın haberine göre, Yum! Brands iflas sonrası 64 şubenin işletilmesi için yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak mevcut 68 restoran bu anlaşmaya dahil edilmedi. Böylece ülke genelindeki Pizza Hut şubelerinin yarısından fazlası kapanacak ve yaklaşık 1.200 çalışan işsiz kalacak.