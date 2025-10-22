  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ünlü pizza markası 9 ayda ikinci iflasını açıkladı: 68 şube kapanıyor
Takip Et

Ünlü pizza markası 9 ayda ikinci iflasını açıkladı: 68 şube kapanıyor

Pizza Hut, İngiltere’de mali sorunlar nedeniyle iflasını açıkladı. Ülkedeki 68 şube kapanacak ve yaklaşık 1.200 çalışan işten çıkarılacağı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü pizza markası 9 ayda ikinci iflasını açıkladı: 68 şube kapanıyor
Takip Et

Dünya çapında tanınan Pizza Hut, İngiltere’de iflas etti. The Sun’ın aktardığına göre, iflasın ardından ülkedeki 68 şube kapanacak.

Bu durum, hem çalışanlar hem de sektör üzerinde ciddi sonuçlar doğuracak. İngiltere’de faaliyet gösteren DC London Pie Ltd, mali sıkıntıları gerekçe göstererek iflasını duyurdu.

Şirketin iflası, İngiltere’deki Pizza Hut restoran zincirini doğrudan etkiledi. Kapanacak şubeler ve çalışanların geleceği gündemdeki en önemli konular arasında.

1.200 çalışan işsiz kalacak

The Sun’ın haberine göre, Yum! Brands iflas sonrası 64 şubenin işletilmesi için yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak mevcut 68 restoran bu anlaşmaya dahil edilmedi. Böylece ülke genelindeki Pizza Hut şubelerinin yarısından fazlası kapanacak ve yaklaşık 1.200 çalışan işsiz kalacak.

Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesi neden rafa kaldırıldı?Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesi neden rafa kaldırıldı?Dünya

 

Bakanlık uyardı: Eski tip ehliyeti olanlar için süre daralıyorBakanlık uyardı: Eski tip ehliyeti olanlar için süre daralıyorEkonomi

 

Dünya
Asla sivrisinek görülmemiş iki yerden biriydi: İzlanda'da ilk kez sivrisinek görüldü
Asla sivrisinek görülmemiş iki yerden biriydi: İzlanda'da ilk kez sivrisinek görüldü
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarda 45 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarda 45 Filistinliyi gözaltına aldı
AB, elektrik fiyatlarındaki vergilerin azaltılmasını talep ediyor
AB, elektrik fiyatlarındaki vergilerin azaltılmasını talep ediyor
Rusya: Ne Putin, ne de Trump vaktini boşa harcamak istiyor
Rusya: Ne Putin, ne de Trump vaktini boşa harcamak istiyor
Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi: Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'nde büyük rolü var
Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi: Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'nde büyük rolü var
Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesi neden rafa kaldırıldı?
Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesi neden rafa kaldırıldı?