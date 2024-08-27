Ünlü şarkıcı Mariah Carey'in annesi ve ablası aynı gün hayatını kaybetti

Amerikalı ünlü şarkıcı Mariah Carey'in annesi Patricia ve ablası Alison aynı gün hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Grammy ödüllü şarkıcı Carey yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen hafta sonu annemi kaybettiğim için çok üzgünüm. Maalesef, beklenmedik şekilde gelişen trajik olaylar neticesinde aynı gün ablam da hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Carey, eski opera sanatçısı 87 yaşındaki annesiyle vefat etmeden önceki hafta vakit geçirdikleri için memnun olduğunu ifade etti.

Amerikalı şarkıcı, annesi Patricia ile ablası Alison'ın ölüm nedenleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ünlü şarkıcının babası Alfred Carey de kanser nedeniyle 2022'de 72 yaşındayken hayatını kaybetmişti.