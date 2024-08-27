  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ünlü şarkıcı Mariah Carey'in annesi ve ablası aynı gün hayatını kaybetti
Takip Et

Ünlü şarkıcı Mariah Carey'in annesi ve ablası aynı gün hayatını kaybetti

ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey'in annesi ve ablası aynı gün hayatını kaybetti. Carey yaptığı açıklamada, "Maalesef, beklenmedik şekilde gelişen trajik olaylar neticesinde aynı gün ablam da hayatını kaybetti." dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü şarkıcı Mariah Carey'in annesi ve ablası aynı gün hayatını kaybetti
Takip Et

Amerikalı ünlü şarkıcı Mariah Carey'in annesi Patricia ve ablası Alison aynı gün hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Grammy ödüllü şarkıcı Carey yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen hafta sonu annemi kaybettiğim için çok üzgünüm. Maalesef, beklenmedik şekilde gelişen trajik olaylar neticesinde aynı gün ablam da hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Carey, eski opera sanatçısı 87 yaşındaki annesiyle vefat etmeden önceki hafta vakit geçirdikleri için memnun olduğunu ifade etti.

Amerikalı şarkıcı, annesi Patricia ile ablası Alison'ın ölüm nedenleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ünlü şarkıcının babası Alfred Carey de kanser nedeniyle 2022'de 72 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Dünya
Gazze'de can kaybı 40 bin 476'ya yükseldi
Gazze'de can kaybı 40 bin 476'ya yükseldi
Meta'dan Biden'a Covid-19 suçlaması: 'İçeriklerinin sansürlenmesi için baskı yaptı'
Meta'dan Biden'a Covid-19 suçlaması: 'İçeriklerinin sansürlenmesi için baskı yaptı'
Hamas, Filistinlilere "İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçme" çağrısında bulundu
Hamas, Filistinlilere "İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçme" çağrısında bulundu
İsrail'in Han Yunus ve Refah'ta düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Han Yunus ve Refah'ta düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti
Trump'tan kritik açıklamalar peş peşe geldi: 3. Dünya Savaşı çıkacak
Trump'tan kritik uyarı: 3. Dünya Savaşı çıkacak
Rusya, Ukrayna saldırılarına havadan karşılık verdi
Rusya, Ukrayna saldırılarına havadan karşılık verdi