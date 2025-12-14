Ünlü şarkıcı Taylor Swift, ekibine teşekkür için 197 milyon dolar dağıttı

Ünlü şarkıcının yaklaşık 1,6 milyar dolarlık servetinin önemli bir kısmını oluşturan bu ödeme, turne süresince birlikte çalıştığı personele memnuniyet ve teşekkür göstergesi olarak dağıtıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Swift, bonus zarflarını tek tek elden dağıtırken görüldü. Zarfları dağıtmadan önce ekibine hitaben “Hepinizin kartında aynı mesaj var, açmanızı istiyorum” dediği ve zarflar açıldığında salonda coşkulu anların yaşandığı aktarıldı.

Dağıtılan bonuslardan tır şoförlerinden prodüksiyon ekibine, ışık ve ses teknisyenlerinden tüm çalışanlarına, dansçılardan güvenlik görevlilerine kadar turnede görev alan çok sayıda kişi yararlandı.

Ayrıca asistanlar, marangozlar, koreograflar ile saç-makyaj ve kostüm ekibi gibi farklı departmanlardan çalışanlar da bu ödüllendirmeye dahil edildi.

Swift’in bu davranışı, performanslarının ardındaki tüm ekip üyelerine teşekkür ve onların katkılarını takdir etme amacı taşıdığı şeklinde değerlendirildi.