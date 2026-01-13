Ünlü yazar çocuk istismarı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Avustralya edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen 43 yaşındaki yazar Craig Silvey, çocuk istismarı materyalleri bulundurmak ve dağıtmak suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıktı.

Eserleri okullarda ders kitabı olarak okutulan ödüllü Avustralyalı yazar Craig Silvey, pazartesi günü evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Suç üstü yakalandığı iddia edildi

Emniyet birimleri tarafından yapılan açıklamada, baskın anında Silvey’in internet ortamında diğer çocuk istismarı failleriyle aktif olarak iletişim kurduğu ve materyal paylaşımı yaptığı iddia edildi.

Bugün hakim karşısına çıkan yazar, mahkemedeki ilk duruşmasında herhangi bir savunma yapmadı.

Mahkeme, Silvey’in tutuksuz yargılanmasına karar vererek kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti. Ünlü yazarın bir sonraki duruşması 10 Şubat tarihinde görülecek.

Kitabı sinemaya uyarlanmıştı

Craig Silvey, özellikle 2017 yılında sinemaya da uyarlanan ve başrolünde Toni Collette'in oynadığı "Jasper Jones" romanıyla uluslararası bir şöhrete kavuşmuştu.

Yılın kitabı ödülünü kazanan ve yarım milyondan fazla satan kitap, Avustralya'da "Yılın Kitabı" ödülünü almış ve pek çok prestijli edebiyat ödülüne aday gösterilmişti.

Yazarın son dönemde çocuklar için kaleme aldığı ve çok satanlar listesinde bir numara olan "Runt" serisi de sinema filmi yapılmıştı.