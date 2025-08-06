Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola, hastaneye kaldırıldı

İtalyan haber ajansı ANSA, Coppola'nın İtalya'nın başkenti Roma'daki Policlinico Tor Vergata'ya kaldırıldığını açıkladı.

Baba serisi ve Kıyamet gibi filmlerle tanınan ünlü yönetmenin acil olmayan bir kalp operasyonu geçirdiği kaydedilirken, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Operasyonu İtalyan asıllı saygın kardiyolog Dr. Andrea Natale'nin gerçekleştirdiği belirtildi. Coppola'nın sözcüsü 86 yaşındaki yönetmenin 30 yılı aşkın bir süredir Natale'nin hastası olduğu da belirtildi.

Coppola'nın hastaneye otomobille gittiği ve randevusunun olduğu kaydedildi.

Ünlü yönetmenin atriyal fibrilasyon nedeniyle operasyon geçirdiği kaydedildi. Natale'nin de bu rahatsızlığı tedavi etmek için tedavi yöntemleri ve cihazlarda öncü olduğu kaydedildi.

Beş Oscar Ödülü kazanan Coppola'nın cebinden 120 milyon dolar çıkardığı son filmi Megalopolis beklenen başarıyı elde edememişti.