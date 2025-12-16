Ünlü yönetmen Reiner ve eşi ölü bulunmuştu: Oğulları tutuklandı
ABD, Hollywood’un ünlü yönetmenlerinden Rob Reiner ve eşi Michele’nin öldürülmesini konuşuyor. Los Angeles'taki evlerinde bıçaklanmış halde bulunan ünlü çiftin oğulları Nick Reiner, cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele’nin Los Angeles’ın lüks Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü açıkladı.
4 milyon dolar kefalet
Los Angeles County Şerif Departmanı’ndan adı açıklanmayan bir yetkili, Reiner’ın oğlu Nick Reiner’ın anne ve babasının evlerinde ölü bulunmasının ardından cinayet suçlamasıyla tutuklanarak, Los Angeles Cezaevi’ne gönderildiğini açıkladı.
32 yarşındaki Nick Reiner’ın kefaleti 4 milyon dolar olarak belirlendi.
Reiner çiftinin kesin ölüm nedeni, Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.
Ünlü yönetmen Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınıyordu.