Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi ölü bulundu

ABD sinemasının tanınmış isimlerinden, “When Harry Met Sally” filminin yönetmeni Rob Reiner ile eşi Michele Singer, Los Angeles’taki evlerinde ölü bulundu.

Daily Mail ve TMZ’nin aktardığı bilgilere göre, 78 yaşındaki Rob Reiner ile 68 yaşındaki eşi Michele Singer’ın cesetleri evin içinde bulundu.

Emniyet kaynakları, her iki kişinin de vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğunu aktardı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı cinayet kapsamında yürütüyor.

Polis kimlikleri doğruladı

TMZ’ye konuşan kaynaklar, evde bulunan 78 yaşındaki erkek ve 68 yaşındaki kadının kimliklerinin Rob Reiner ve eşi Michele Singer olarak doğrulandığını aktardı.

Cinayet masası devrede

Los Angeles Polis Departmanı’na bağlı Hırsızlık ve Cinayet Bölümü dedektifleri dosyaya atandı. ABC7’ye konuşan polis kaynakları, pazar akşamı çok sayıda polisin eve sevk edildiğini ve olay yerinin cinayet mahalli olarak değerlendirildiğini söyledi.

Los Angeles İtfaiye Departmanı’na bağlı sağlık görevlileri, Chadbourne Avenue üzerindeki malikaneye saat 15.30’dan kısa süre sonra ulaştı. İlk incelemenin ardından polis ekipleri olay yerine çağrıldı ve “ambulans ölüm soruşturması” süreci başlatıldı.

Ünlü isimler olay yerinde

Görgü tanığı ABC7’ye yaptığı açıklamada, Reiner’ın filmlerinde yer alan Larry David ve Billy Crystal’ın ayrı ayrı olay yerine geldiğini aktardı. Aynı kaynak, Billy Crystal’ın evden gözyaşları içinde ayrıldığını söyledi.

Ev Reiner ailesine aitti

NBCLA’ya göre, Rob Reiner ve eşi Michele Singer bu evde yaşıyordu. Mülkiyet kayıtlarına göre de malikane Reiner ailesine ait.

Hollywood’un önemli ismi

Rob Reiner, “This Is Spinal Tap”, “Stand By Me”, “The Princess Bride”, “Misery”, “A Few Good Men” ve “When Harry Met Sally” gibi yapımlarla Hollywood’un en etkili yönetmenleri arasında yer aldı. Reiner, eşi Michele Singer ile 1989 yılında evlenmiş ve üç çocuk sahibi olmuştu.

Soruşturma sürüyor

Polis, cinayetin nasıl işlendiği ve saldırının arkasındaki isim ya da isimlere ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, olayla ilgili yeni bilgilerin soruşturma ilerledikçe paylaşılacağını aktardı.