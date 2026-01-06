UNRWA: Gazze Şeridi boyunca hiçbir yer güvenli değil

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’de insani ihtiyaçların kritik eşiğe dayandığını açıkladı.

UNRWA duyurusunda, Gazze Şeridi’nde sivillerin karşı karşıya kaldığı insani krizin her geçen gün daha da ağırlaştığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Gazze’nin farklı bölgelerinde aileler hâlâ yerlerinden edilmiş durumda. Gidecek başka yeri olmayan binlerce insan, yıkık çadırlarda, derme çatma barınaklarda ve aşırı kalabalık alanlarda yaşam mücadelesi veriyor” ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'nde barınma, gıda ve sağlık krizi derinleşiyor

UNRWA, bölgede güvenli bir alanın kalmadığını, binlerce kişinin hala son derece riskli koşullar altında bulunduğunu ve insani ihtiyaçların giderek arttığını vurguladı. Ajans, özellikle barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi’ndeki mevcut durumun yalnızca fiziksel koşullarla sınırlı olmadığı, insanların psikolojik olarak da büyük bir yıkım yaşadığına işaret edildi. Çocukların eğitimden mahrum kaldığı, ailelerin parçalandığı ve toplumsal dokunun derin yaralar aldığı ifade edildi.

UNRWA, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için acil ve sürdürülebilir insani yardımın zorunlu olduğunu hatırlattı.