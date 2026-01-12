UNRWA: Gazze’de eğitim faaliyetleri sürüyor
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) tarafından, okulların yıkılmasına rağmen Gazze’de çocukların eğitimine devam ettiği açıklandı.
UNRWA tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze’de okullar ve sınıflar yıkılmasına rağmen eğitim faaliyetleri devam ediyor.
UNRWA eğitim programları çocuklara ulaşıyor
Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, son haftalarda 60 binden fazla çocuğun, UNRWA’nın Geçici Öğrenme Alanları’nda eğitim etkinliklerine katıldığı belirtildi.
Ayrıca, yaklaşık 300 bin çocuğun, uzaktan eğitim yoluyla binlerce öğretmen desteğiyle eğitim almaya devam ettiği bildirildi. Yetkililer, her dersin önem taşıdığına dikkati çekti.