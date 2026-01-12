UNRWA: Gazze’de eğitim faaliyetleri sürüyor

UNRWA tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze’de okullar ve sınıflar yıkılmasına rağmen eğitim faaliyetleri devam ediyor.

UNRWA eğitim programları çocuklara ulaşıyor

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, son haftalarda 60 binden fazla çocuğun, UNRWA’nın Geçici Öğrenme Alanları’nda eğitim etkinliklerine katıldığı belirtildi.

Ayrıca, yaklaşık 300 bin çocuğun, uzaktan eğitim yoluyla binlerce öğretmen desteğiyle eğitim almaya devam ettiği bildirildi. Yetkililer, her dersin önem taşıdığına dikkati çekti.