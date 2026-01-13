UNRWA: Gazze'de ruh sağlığı desteği hayat kurtarıcıdır

UNRWA tarafından yapılan açıklamaya göre; Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmaların siviller üzerindeki psikolojik etkileriyle mücadele ediliyor.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, ruh sağlığı hizmetlerinin önemine dikkat çeken UNRWA, açıklamasında “Gazze'de ruh sağlığı desteği hayat kurtarıcıdır. Savaşın başlamasından bu yana UNRWA, yerinden edilmiş ailelere ve travma, kayıp ve sürekli stresle başa çıkmaya çalışan çocuklara binlerce psikososyal destek seansı sunmuştur" denildi.

UNRWA, danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ve sağlık ekipleri aracılığıyla, ihtiyaçların olduğu yerlerde kritik hizmetler sunmaya devam edeceğini bildirdi.