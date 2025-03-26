UNRWA: Gazze'de yaşamın her alanında neredeyse kapsamlı bir çöküş var

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "Gazze’deki durum, ikinci haftasına giren yoğun saldırıların devam etmesi nedeniyle daha da kötüleşiyor. Temel malzemeler tükeniyor ve bazı malzemeler, yardım sevkiyatlarının yeniden başlamasına izin verilmezse sadece birkaç gün daha yetecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, insani yardım kuruluşlarının İsrail makamlarıyla koordinasyon çabalarının çoğunun reddedildiği belirtildi.

UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene yaptığı açıklamada, bölgede ateşkesin ve yardım tırlarının girişinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak "Gazze'de yaşamın her alanında neredeyse kapsamlı bir çöküş" olduğunu kaydetti.

İsrail, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 830’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 50 bin 183 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828’e yükseldi.