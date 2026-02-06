UNRWA: Gazze’deki çocuklar büyük hayaller kurmaya devam ediyor

UNRWA’dan yapılan açıklamada Gazze Şeridi'ndeki küçük çadırlarda çocukların, son derece zorlu koşullara rağmen büyük hayaller kurmaya, öğrenmeye, oynamaya ve keşfetmeye devam ettiği belirtildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'nde küçük çadırlarda yaşayan çocuklar, son derece zor ve belirsiz koşullara rağmen hayal kurmaya, öğrenmeye, oynamaya ve çevrelerini keşfetmeye devam ediyor. Bölgedeki çatışmalar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle aileler ve çocuklar ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor; birçok çocuk evlerini, okullarını ve arkadaşlarını kaybetti. Buna rağmen, UNRWA’nın düzenlediği öğrenme ve oyun etkinlikleri çocuklara güvenli alanlar sunuyor, sosyal etkileşimlerini sürdürebilmelerini ve stresle başa çıkabilmelerini sağlıyor.