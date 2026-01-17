UNRWA: Gazze’deki insanlar yaşam mücadelesi veriyor
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’deki yaşam koşullarına ilişkin açıklamada bulundu.
UNRWA’dan yapılan açıklamada Gazze’deki insanların, insan eliyle yaratılmış bir felaketin ortasında yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.
Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, yüz binlerce kişi için hayati önem taşıyan UNRWA barınma malzemelerinin, İsrail makamlarının ajansın Gazze’ye girişini engellemeyi sürdürmesi nedeniyle aylardır Gazze dışında bekletildiği belirtilen açıklamada “UNRWA, Gazze’de çalışmalarını sürdürmektedir ve insani yardımların serbestçe girişine izin verilmesi halinde hayati faaliyetlerini önemli ölçüde artırabilecek kapasiteye sahiptir.” ifadesine yer verildi.
Kısıtlamaların sona ermesi gerektiği vurgulanan açıklamada “İnsani yardımların geniş çapta ve engelsiz biçimde Gazze’ye girişine izin verilmelidir.” denildi.
Hibya Haber Ajansı