UNRWA: Gazze’deki koşullar şiddetli hava olayları nedeniyle ağırlaşıyor

UNRWA’dan yapılan açıklamada Gazze’de halihazırda son derece vahim olan insani koşulların, şiddetli hava olayları nedeniyle daha da ağırlaştığı ifade edildi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, sel baskınları ve barınakların çökmesinin, büyük bölümü çadırlarda veya yapısal açıdan güvensiz binalarda yaşayan yerinden edilmiş ailelerin maruz kaldığı riskleri ciddi biçimde artırdığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Normal koşullarda mevsimsel bir hava olayı olarak değerlendirilmesi gereken bu durum, mevcut şartlar altında hayati bir insani krize dönüşmüş durumdadır.”