UNRWA: İsrail’in Doğu Kudüs mülkiyet iddiası geçersiz

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA yerleşkesinde hiçbir mülkiyet hakkı bulunmadığını belirtti. Lazzarini, şunları söyledi:

"Medyada yer alan haberlerin aksine, İsrail hükümeti, Doğu Kudüs'te UNRWA'ya ait Şeyh Cerrah yerleşkesinin bulunduğu mülkün sahibi değildir ve bu mülk üzerinde herhangi bir hakka da sahip değildir."

İsrail hükümetinin iddialarını yalan ve hukuk dışı olarak nitelendiren Lazzarini, söz konusu mülkle ilgili hiçbir zaman bir mülkiyet devri gerçekleşmediğini ifade etti. UNRWA'nın araziyi 1952 yılından bu yana Ürdün hükümetinden kiraladığını kaydeden Lazzarini, buna rağmen araziye uluslararası hukukun açık ihlali niteliğinde pervasız bir şekilde el konulduğunu vurguladı.

Lazzarini ayrıca, "Uluslararası Adalet Divanı ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da İsrail'in Doğu Kudüs'teki varlığının hukuka aykırı olduğuna ve bu varlığın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiğine hükmetmiştir." dedi. İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenlik hakkı bulunmadığını belirten Lazzarini, İsrail yasalarının bu bölgelerde uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu tekrar hatırlattı.