UNRWA: Kuzey Batı Şeria'da 33 bin Filistinli mülteci zorla yerinden edildi

İsrail’in “Demir Duvar” operasyonunun ardından mülteci kampları boşalırken, UNRWA hizmet vermeye devam ediyor.

UNRWA: Kuzey Batı Şeria’da 33 bin Filistinli mülteci zorla yerinden edildi
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), tarafından, kuzey Batı Şeria’da yaklaşık 33 bin Filistinli mültecinin zorla yerinden edildiği duyuruldu.

Verilen bilgilere göre, İsrail’in “Demir Duvar” askeri operasyonu bir yıl önce başlatıldı; operasyon sonrası kamplar zorla tahliye ve yıkımlar nedeniyle boşaldı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre UNRWA, mültecilerin geri dönmesini ve hizmetlerin yeniden başlamasını talep ettiklerini aktardı.

