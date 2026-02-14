UNRWA'dan kritik uyarı: Gazze’de insani kriz alarm veriyor

Gazze’de gıda, temiz su, sağlık hizmetleri ve temel malzemelere erişim ciddi şekilde kısıtlı. Yetersiz gıda stokları, özellikle çocuklar ve yaşlılar için risk oluşturuyor. Tıbbi malzemelerin hızla tükenmesi, hastanelerde ve sağlık merkezlerinde hizmetin aksamasına yol açıyor. Kan, ilaç ve kritik tıbbi ekipman eksikliği, acil müdahale gerektiren durumları bile tehdit eder hale geldi.

İçme suyu kaynakları sınırlı, kişi başına günlük su miktarı standartların çok altında. Bu durum hem hijyen hem de sağlıklı yaşam koşulları açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Temizlik ve sanitasyon imkanlarındaki yetersizlikler, salgın ve bulaşıcı hastalık tehlikesini artırıyor.

Krizin derinleşme nedenleri

Bölgedeki durum, İsrail’in düzenlediği saldırılar, süregelen çatışmalar ve sınır kapılarındaki sıkı kontroller nedeniyle daha da karmaşık hale geldi. Yardım malzemeleri Gazze’ye ulaşmakta büyük güçlük çekiyor; sevkiyatlar ya gecikiyor ya da tamamen engelleniyor. Bu durum, yardımların en çok ihtiyaç duyulan bölgelere zamanında ulaşmasını ciddi şekilde engelliyor.

Gazze’deki altyapı sorunları ve enerji kesintileri de krizi ağırlaştırıyor. Hastaneler ve su arıtma tesisleri enerji olmadan çalışamıyor. Bu da hem sağlık hizmetlerini hem de günlük yaşamı doğrudan etkiliyor.

Yardım çabaları yetersiz

UNRWA ve diğer yardım kuruluşları bölgeye düzenli olarak gıda, ilaç ve diğer temel malzemeleri ulaştırmaya çalışıyor. Ancak mevcut yardımlar, nüfusun büyük kısmının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak. Özellikle kuzey bölgelerinde yaşayan siviller, gıda ve tıbbi malzemelere erişimde ciddi sıkıntı yaşıyor. Eğitim ve barınma alanındaki eksiklikler de krizle birlikte büyüyor.

Günlük yaşam ve gelecek kaygısı

Kriz, sivillerin sadece günlük yaşamını zorlaştırmakla kalmıyor, uzun vadeli hayatta kalma ve toplumsal istikrar üzerinde de ciddi tehdit oluşturuyor. Birçok aile, yeterli gıda ve sağlık hizmetine erişemediği için zor koşullar altında yaşamını sürdürüyor. Çocuklar, eğitim ve beslenme eksiklikleri nedeniyle geleceğe dair büyük risklerle karşı karşıya.

UNRWA, acil önlemler alınmadığı takdirde, Gazze’deki insani krizinin daha da derinleşeceğini ve sivillerin temel yaşam koşullarının ciddi şekilde tehlikeye gireceğini belirtiyor. Kurum, yardım ulaştırma yollarının açılması ve kaynakların artırılması gerektiğini vurguluyor.